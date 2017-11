Fredericia bliver ny havn på feederrute

Onsdag 15. november 2017 kl: 10:45

Af: Redaktionen Havnen i Fredericia, der sammen med havnene i Middelfart og Nyborg bliver drevet af havnevirksomheden ADP A/S, er Region Syddanmarks største containerhavn og fungerer som feederhavn med flere ugentlige afgange til Hamburg, Bremerhaven og Antwerpen. Fra de tre store havne er der forbindelse med containerskibe til destinationer over hele verden.





- Hapag Lloyds nye anløb finder sted om søndagen. Derfor vil den nye rute være meget attraktiv for virksomheder, som har behov for levering af containergods mandag morgen. Det nye anløb kan faktisk vise sig at være et godt alternativ til kørsel med lastbil fra for eksempel Hamburg til Danmark, fordi lastbiler ikke må køre gennem Tyskland før søndag aften, siger Rune Dalgaard Rasmussen, der er CCO - salgs og marketingdirektør - i ADP A/S.







- Den nye feederrute vil være et attraktivt konkurrenceparameter for Fredericia Havn, hvor vi tilbyder kunder fleksible transport- og logistikløsninger via havnen, siger han videre.







Rune Dalgaard Rasmussen peger på, at store industrivirksomheder og transport- og logistiksektoren konsoliderer deres aktiviteter i Taulov ved Fredericia.







- Derfor er der mange potentielle virksomheder i vores nære bagland, som kan have behov for import af containergods via Fredericia Havn, siger han.







