- Sydtrafik kører gæsterne fra julefrokosten hjem i bus

Onsdag 15. november 2017 kl: 10:27

Af: Redaktionen Julenatbusserne i Sydtrafik er ved at blive en fasttømret tradition, som sikrer, at julefrokostgæster kan komme sikkert hjem. Sydtrafik kører med sine julenatbusser natten efter fredage og lørdage nat ind til 23. december. De første julenatbusser kører natten efter fredag 24. november, som typisk er den første julefrokostdag.Natbusserne, som i folkemunde kaldes julenatbusser, kører mellem de større byer, men også til og fra oplandet.





- Vi vil gerne hjælpe julestemningen på vej, og det gør vi igen i år ved at levere busser, som kan gøre aftenen endnu mere festlig, siger Jette Lauridsen, der er afdelingschef for Kunde og Marked i Sydtrafik.





De almindelige natbusser kører efter den almindelige køreplan, men derudover indsætter Sydtrafik en stribe ekstra busser, som kun kører i julefrokostsæsonen. Interesserede kan finde et lift hjem fra julefrokosten på rejseplanen eller sydtrafik.dk







Nattillæg på 22 kroner

Den billigste rejse hjem fra julefrokosten er på rejsekort. En billet købt hos chaufføren koster, ud over den almindelige pris, et nattillæg, som er en ekstra to-zoners billet. Derfor anbefaler Sydtrafik, at man får et rejsekort. Det er den billigste i en Sydtrafik-bus, også om natten.







- Det er også lettere end at finde kontanterne frem. Når det bliver ud på de små timer, så kan trætheden jo godt melde sig, siger Jette Lauridsen.







Interesserede kan finde de forskellige køreplaner for natbusserne hos Sydtrafik

