Sydtrafik kører vælgerne til valgstederne for en femmer

Onsdag 15. november 2017 kl: 10:19

Næsten 300.000 stemmer for første gang



Af: Redaktionen Med valgbilletten til en femmer får kommunal- og regionsrådsvalget i Sydjylland en hjælpende hånd .- Vi vil gerne fjerne undskyldningerne for, at man ikke får stemt, siger Jesper Frost Rasmussen, der er formand for bestyrelsen i Sydtrafik.- Derfor giver vi en klækkelig rabat. Billetten dækker turen til og fra det lokale valgsted inden for kommunegrænsen, og det håber vi, at mange vil benytte sig af, siger han videre.Da det er fire år siden, at der var kommunalvalg sidste gang, har det kommunalvalget på tirsdag en stor andel af unge førstegangsvælgere. Derfor er det ifølge trafikselskabets bestyrelse ekstra vigtigt, at det bliver gjort så nemt som muligt.





- En stor del af vores kernekunder er unge mennesker, og derfor er det oplagt, at vi giver dem en mulighed for at komme nemt til og fra valgstederne, siger Jesper Frost Rasmussen.





Sydtrafik har også stillet reklameplads til rådighed på bybusserne. Det er helt uden partipolitisk farve, men med det vigtige budskab at få stemt. Det er Region Syddanmark, som står bag den kampagne i samarbejde med Sydtrafik.





Billigt med bus og Vestbanen

På valgbilletten kan man køre til valgstedet i ens kommune og hjem igen for 5 kroner. Det gælder både med bus i Sydtrafiks område og Vestbanen i Varde Kommune. Billetten kan benyttes i hele kommunen på valgdagen mellem klokken 8 og 21.







Den billige billet kan købes af alle, der har en smartphone og benytter Sydtrafiks app.







Sydtrafik tilbyder kun billetten via appen, og der er derfor ikke rabat på rejsekort, pendlerkort, Ungdomskort eller skolekort. Billetten er kun gyldig på valgdagen.





Hvis man ikke allerede har Sydtrafiks app på sin smarte telefon, kan den hentes gratis i App Store eller Google Play.







Valgbilletten findes under ”Specialbilletter” i hovedmenuen. Her skal man trykke på den ønskede billet og gennemføre købet. Sydtrafik gør opmærksom på, at Sønderborg og Fredericia Kommuner tilbyder gratis kørsel på valgdagen i byernes gule busser, så her er det ikke nødvendigt med en billet til og fra valgstederne.









