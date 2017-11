Første forsøg med selvkørende bus er på vej

Fredag 17. november 2017 kl: 11:30

Ingen ansøgere til forsøgsordningen endnu

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Selskabet Autonomous Mobility har fået godkendt en såkaldt assessor til det første forsøg med selvkørende busser i Danmark, fortæller selskabets direktør Peter Sorgenfrei. Assessoren er rådgivningsfirmaet Cowi.Autonomous Mobility er indtil videre sparsom med oplysninger om det forestående forsøg, men det er velkendt, at selskabet har planer om et samarbejde med universitetet DTU i Lyngby Taarbæk Kommune. Her triller busserne i forvejen rundt på et lukket område.Assessorgodkendelsen er det første skridt på vejen til en egentlig myndighedsgodkendelse af bussen, der kan køre sig selv, men Autonomous Mobility mangler endnu at sende en egentlig ansøgning til Vejdirektoratet.- Status er, at vi endnu har til gode at modtage den første egentlige ansøgning. Vi ved, at der er flere ansøgninger på vej, og vi forventer inden for nærmeste fremtid at modtage en ansøgning, lød det fra afdelingslederen på et statusmøde om den selvkørende teknologi i forrige uge.Når Vejdirektoratet har modtaget ansøgningen, følger der en proces med sagsbehandling hos flere myndigheder så som Færdselsstyrelsen, Rigspolitiet og Rigsadvokaten.