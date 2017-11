Visa udvikler betalingssystem til kollektiv trafik

Fredag 17. november 2017 kl: 08:59

Af: Redaktionen Visa har i dag lanceret Visa Global Transit Solutions – et nyt program designet til at gøre det lettere at bruge debet-, kredit-, og forudbetalte kort til at købe billetter eller bruge på kortlæsere i bussen for at skabe en hurtigere og mere behagelig oplevelse for brugere af offentlig transport overalt.- Visa er den bedste måde at betale på og modtage betaling med uanset sted og enhed. Vi ønsker at gøre transportoplevelsen hurtigere, lettere og sikrere for alle uanset om man kører i bil, flyver på ferie eller tager offentlig transport på arbejde, siger Michael Lemberger, produktchef hos Visa Europa og fortsætter:- Visa har indgået et vigtigt partnerskab med Transport for London (TfL). Vi bruger nu den ekspertise, der har lagt fundamentet for mere end en milliard kontaktløse rejser med Transport of London, til at hjælpe udbydere af offentlig transport over hele verden med at skifte kontanter og billetter ud med kontaktløs betaling i busser og tog.- Vi arbejder hårdt på at gøre den offentlige transport i London let for alle. Udvikling af kontaktløs betaling har været en stor del af dette. Mere end 40 procent af de rejser, som man betaler på farten, betales nu ved hjælp af kontaktløse kort eller mobilenheder. Derudover har kort fra over 100 lande allerede brugt vores system, siger Shashi Verma, Chief Technology Officer hos TfL og fortsætter:- Forudsætningen var mange ændringer i måden betalingsindustrien arbejdede på, inklusiv at oprette nye betalingsregler, der kunne indføres globalt. Hvis vi ikke arbejdede sammen i et partnerskab, ville vi ikke have oplevet de enorme kundefordele kontaktløst billetsalg har givet i London.