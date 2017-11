EU vil åbne markedet for indenlands fjernbustrafik

Fredag 17. november 2017 kl: 10:00

Af: Mikael Hansen Som en reaktion på de voksende fjernbusmarkeder i Europa har EU-Kommissionen valgt at understøtte denne udvikling med at forslag om at liberalisere markedet for indenlands fjernbustrafik. Internationale busruter er allerede nu et frit marked, og teknisk set vil de nye regler være en revision af den eksisterende forordning.Hvert land har i dag sin egen regulering af den indenlandske fjernbustrafik. I Danmark kan en busvognmand opnå en godkendelse af en rute, hvis den enten strækker sig over mere end to trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland og øerne eller over mere end Bornholms Regionskommunes område.EU-forslaget opererer derimod med en minimal rutelængde i fugleflugt på 100 km. En sådan ændring i reguleringsformen kan derfor være en stor udfordring for den kollektive bustrafik, hvor især de længste regionale busruter kan få konkurrence.Nu skal forslaget igennem EU’s politiske behandling, som normalt tager mindst 1½ år – for kontroversielle forslag tager det ofte meget længere tid. Forslaget er kontroversielt, fordi det vil skabe en EU-regulering af indenlandsk vejtransport, som normalt er et nationalt anliggende.