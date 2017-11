Fjernbusmarkedet bliver ved med at vokse

Onsdag 15. november 2017 kl: 15:00

Af: Redaktionen Kilde: Trafik-, Bygge- og BoligstyrelsenI 2016 rejste over 1,5 millioner passagerer med fjernbus i Danmark. Det er en stigning på cirka 25 procent siden 2015.Udover en stigning af passagertallet blev 2016 også et år, hvor der åbnede mange nye ruter. Én af de mange ruter som kan fremhæves er ruten mellem København og Langeland – en strækning, hvor det ikke tidligere har været muligt at rejse direkte.Denne udvikling har medvirket til, at antallet af passagerer fortsat er i vækst.Der ses flest passagerer på ruterne mellem København og de større jyske byer som Aarhus, Ålborg, Esbjerg, Viborg og Sønderborg, ruten mellem København og Bornholm, samt ruten mellem Frederikshavn og Esbjerg.Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som godkender fjernbuskørsel i Danmark. For at opnå en godkendelse kræver det, at den pågældende busrute enten strækker sig over mere end to trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland og øerne eller over mere end Bornholms Regionskommunes område. Dermed supplerer fjernbuskørslen det kollektive trafikudbud i Danmark.