Åbningen af Aarhus Letbane er udsat - igen

Onsdag 15. november 2017 kl: 08:00

Operatørlicens til Keolis er lige om hjørnet



Utilfredse politikere vil mødes med Trafikstyrelsen

Af: Redaktionen "Efter mødet med Trafikstyrelsen den 13. november står det klart, at Aarhus Letbane ikke kommer til at åbne inden for de fem-otte uger efter aflysningen, som styrelsen havde stillet i udsigt". Sådan skriver Aarhus Letbane i en status på hjemmesiden.Notatet fortsætter:"Aarhus Letbane blev på mødet orienteret om, at letbanens tog nu endelig vil blive godkendt, ligesom infrastrukturen vil blive godkendt med forbehold for godkendelsen af de tekniske regler. Der udestår derfor alene en godkendelse af de tekniske regler før letbanen kan medtage passagere".Ifølge samme status er det meget tæt på, at problemet med sikkerhedsledelsessystemet hos letbaneoperatøren Keolis er løst. Aarhus Letbane skriver:"Efter Trafikstyrelsens dokumentgennemgang hos Aarhus Letbanes operatør, Keolis, har Keolis efterfølgende opdateret de sidste udeståender i sikkerhedsledelsessystemet torsdag 9. november. Keolis afventer nu, at Trafikstyrelsen kommer på funktionstilsyn hos Keolis. Der er endnu ikke udmeldt en dato for funktionstilsynet. Når funktionstilsynet er gennemført, forventes det, at styrelsen kan udstede et operatørcertifikat til Keolis".Den nye melding om yderligere forsinkelse skaber frustration hos letbanens ejere, Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) og regionsrådsformand Bent Hansen (S) vil nu have et møde med Trafikstyrelsens direktør.





"Det er svært for os at forstå, hvori problemerne består", skriver de to i et brev, som Ritzau har fået adgang til.





