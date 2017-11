Lastas leverer to til Trifa

Mandag 13. november 2017 kl: 10:57

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Mere detaljeret er de nye gardintrailere bygget op over et letvægts chassis med stærke tværvanger og forstærkninger. De har cyklistværn i begge sider, to værktøjskasser og en pladebund, der er TÜV-godkend til 9.000 kg.Hver trailer er leveret med 12 kæpstokke inklusiv magasin og har lastsikring i kantramme med hulskinne og sokler der flugter på tværs. Der er snekædebeslag monteret ved støttebenene i hver side.Trailerne er leveret med luftaffjedrerede aksler med med tromlebremser, samt lift på første og tredje aksel. Trailerne er XL godkendte og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg.De nye gardintrailere er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Trifa Transport ApS blev etableret i 2007 af Flemming Andersen og Morten Trier. I 2014 overtog Morten Trier firmaet.