Vognmand i Sunds håndterer gods i to-akslet gardintrailer med lift

Torsdag 9. november 2017 kl: 13:28

Af: Redaktionen Gardin-trailerens chassis har længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. Gardinopbygningen har fast tag, en 2,5 tons Zepro-lift med en 2 meter liftplade monteret i bagenden og en bund udført i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec-drejesystemet, der får traileren til at svinge let og elegant rundt om hjørnerne.Gardinopbygningen har tre forskydelige sidestolper med bræddeholdere i hver side og 24 brædder, og en luftpude under tagets presenning, som kan bruges til at fjerne is og sne fra taget.Den nye city gardintrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.