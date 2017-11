DS Flexhal sprænger tidsrammen

Onsdag 8. november 2017 kl: 11:17

Af: Hans Windeløv, ltl.dk

Det er et år siden, at DS Flexhal indgik aftale med Pareto Securities om at bygge en 55.000 kvadratmeter stor postterminal og et TPL-lager til PostNord i området ved Skandinavisk Transportcenter i Køge. Til trods for en stram tidsplan på begge projekter, er det lykkes DS Flexhal at give PostNord adgang til de 24.000 kvadratmeter HUB-terminal to måneder før den aftalte tidsfrist. PostNord kan dermed komme hurtigere i gang med at installere deres automatiske sorteringsanlæg end oprindeligt planlagt.









Byggeriet af HUB’en blev påbegyndt medio januar, så der er tale om en byggetid på under 10 måneder.









TPL-lageret på 31.000 kvadratmeter afleveres planmæssigt lige før jul, så den samlede byggetid for begge projekter ender på 12 måneder.









- De to PostNord-byggerier går helt forrygende og vi er stolte over, at PostNord kan flytte ind i HUB-terminalen før tid, siger direktør for DS Flexhal, Kent Hejn Kristensen.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.