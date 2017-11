Oktober åbnede for flere nye danske lastbiler

Tirsdag 7. november 2017 kl: 12:21

Af: Redaktionen De Danske Bilimportører peger på, at efterspørgslen efter lastbiler de seneste tre år har udviklet sig positivt. Væksten på lastbilmarkedet findes blandt to-akslede lastbiler over 16 tons totalvægt og blandt lastbiler over 24 tons totalvægt med tre eller flere aksler. Derimod er segmentet op til 16 tons totalvægt svagt faldende.- Det er meget positivt, at efterspørgslen efter såvel vare- som lastbiler, der jo primært er driftsmidler i de mange forskellige brancher, fortsat ligger på et ganske højt niveau, og vi ser det som et meget positivt tegn på aktivitetsniveauet i de mange erhverv, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør hos De Danske Bilimportører.