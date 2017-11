Vejtransportområdet er fortsat præget af sociale problemer

UNDERSØGELSE TIL EU-PARLAMENTET:

Mandag 6. november 2017 kl: 15:25

klarhed over cabotage-reglerne

fælles europæisk register over transportvirksomheder

introduktion af en smart tachograf

bedre og sikre parkeringspladser

øget og forbedret samarbejde mellem myndigerne i EU og mellem myndighederne internt i de forskellige lande

Af: Jesper Christensen Undersøgelse, der illustrerer en række problemer inden for europæisk godstransport, er en opfølgning af en tilsvarende undersøgelse gennemført for fem år siden.28 procent af de lastbilchauffører, der har deltaget i undersøgelsen, peger aflønning, arbejdstid og arbejdsmiljø som forhold, der er blevet forringet gennem de seneste fem år. Derefter følger adgang til sikre parkeringspladser og kvalificeret arbejdskraftUndersøgelsen peger på eksisterende forskelle i de forskellige EU-lande, når det gælder arbejdsforhold og sociale forhold, som årsager til den nuværende situation med pres på lønninger, længere arbejdstid og forringet arbejdsmiljø. Derudover peger undersøgelsen også på forskelle på, hvordan og i hvilket omfang myndighederne kontrollerer transportområdet - eksempelvis brugen af postkasse-selskaber og chauffører, der ser ud til at være selvstændige selvkørende vognmænd - som årsag til de forringende forhold.Forholdene tilskynder transportvirksomheder til at fastholde unfair konkurrenceforhold og praksis med social dumping frem for at skabe mulighed for social og økonomisk fremgang.De skæve forhold på transportområdet bekræftet en generel nedgang i standarden på chaufførområdet, så eksempelvis chauffører og faglige organisationer ser chaufførerområdet som et ikke attraktivt erhverv.Faglige organisationer peger også på, at chauffører ud over social dumping oplever at blive diskrimineret på grund af deres nationalitet. I forhold til for fem år siden er forholdene for lastbilchaufførerne blevet forværret. Årsagen er blandt andet, at transportopgaver skal udføres hurtigere og ofte af underleverandører for at skære i omkostningerne.Hvis forholdene skal ændres, kræver det ifølge undersøgelsen en øget indsats fra myndighedernes side med en fælles opfattelse af regler, kontrol og sanktioner. Derudover kræver det også en hamonisering af chaufførernes arbejdsforhold.Derudover peger undersøgelsen på:Interesserede kan læse undersøgelsen