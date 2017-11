- Ungarnsk transportvirksomheder skal have leveret 400 DAF’er

Mandag 6. november 2017 kl: 13:40

Af: Redaktionen Révész-gruppen har siden grundlæggelsen i 1980'erne udviklet sig til en transportvirksomhed, der håndterer både standardtransportopgaver samt bulk- og tanktransportopgaver for sine kunder - også transport af farligt gods og kemikalier.

Révész-gruppen råder aktuelt over en flåde på over 450 lastbiler.







Brændstoføkonomi er imidlertid ikke den eneste grund til, at Révész-gruppen har valgt de nye CF og XF modeller. Indtil nu har virksomhedens flåde først og fremmest bestået af DAF CF-lastbiler på grund af den lave egenvægt, der muliggør høj nyttelast, der er vigtige i forbindelse med bulk- og tanktransport.







Nu, hvor DAF har reduceret egenvægten for deres topmodel, har virksomheden valgt at skifte til XF-modellen med Super Space Cab for at give chaufførerne mere plads og bedst mulig komfort, mens virksomheden kan nyde godt af brændstoføkonomien og transporteffektiviteten.







Den første leverance består af 180 nye CF og XF lastbiler, der vil blive leveret til Révész-gruppen hen over de næste par måneder, og de resterende 220 lastbiler vil blive leveret næste år.



Beslutningen om at sætte 400 nye DAF CF og XF lastbiler i drift over de næste 12 måneder blev truffet på baggrund af den lastbilernes brændstoføkonomi, som modellerne opnåede under en omfattende sammenligningstest, der fandt sted på en 3.500 kilometer lang køretur fra Holland til Ungarn og tilbage igen. Testen viste, at den nye XF lastbil sammenlignet med dens allerede meget brændstoføkonomiske forgænger kan levere brændstofbesparelser på op til 7 procent.