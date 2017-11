Fremtidens virksomhed er digitaliseret, fleksibel og bæredygtig

LOGISTIKKENS DAG:

Fredag 3. november 2017 kl: 18:09

Fakta om SmartLog

SmartLog, der står bag Logistikkens Dag, er et af de førende logistik- og vidensnetværk i Danmark og arbejder for at videreudvikle de danske kompetencer inden for logistikløsninger

SmartLog arbejder tæt sammen med Center for Logistik på Aalborg Universitet (CELOG), som er Danmarks eneste logistik-forskningscenter, og har blandt andet til formål at etablere erfa-netværk og at danne forum for vidensdeling og vidensudveksling

Fakta om Logistikkens Dag

Konferencen Logistikkens Dag afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center onsdag 6. december fra klokken 8.30 - 17.00

Programmet opdateres løbende og kan ses på SmartLogs hjemmeside www.smartlog.nu.

Tilmelding skal ske senest onsdag 29. november via NemTilmeld. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

Vækst og Bæredygtighed v/ Professor Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet

Er dansk fremstillingsindustri smart nok? v/ Senior specialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut

Bæredygtighed i forsyningskæden v/ Sustainability Manager Jonas Engberg, IKEA A/S

3D Printing v/ CEO Jeremie Pierre Gay, Create it REAL

Hvad siger juraen? v/ Partner og advokat Bjarke Holm Hansen, CORE Advokatfirma

Hvad er Industri 4.0 for BILA A/S v/ direktør Per Bech Rasmussen, BILA A/S

Af: Redaktionen Industri 4.0 er blandt tidens varmeste emner inden for dansk erhverv. Det udgør årets måske mest anvendte buzzword, når den hastige digitale og teknologiske udvikling inden for industrien skal forklares med én samlet betegnelse.Industri 4.0 er fremtiden, som danske virksomheder kigger ind i. Det er integrationen og sammenspillet mellem den digitale verden og intelligent teknologi i den fysiske produktion. En digital udvikling, der blandt andet bygger på data fra det vigtige samarbejde mellem virksomhed, leverandør og kunde, og som muliggøres af, at data i dag kan anvendes og deles på en enkel og effektiv måde. Sammenspillet mellem den datadrevne digitalisering og den teknologiske udvikling frembringer nye muligheder og teknologiske kvantespring inden for områder såsom robotteknologi, kunstig intelligens og 3D-print, og det stiller blandt andet de danske logistik- og produktionsvirksomheder overfor nye udfordringer:- Den digitale og teknologiske udvikling går i disse år enormt stærkt – og den vil med al sandsynlighed kun accelerere yderligere i fremtiden. Derfor kan danske logistik- og produktionsvirksomheders konkurrenceevne kun sikres, hvis vi hele tiden er på forkant med den digitale og teknologiske udvikling. Vi skal derfor ikke være bange for disruption, men omfavne udviklingen og de mange muligheder, som digitaliseringsbølgen og ny teknologi frembringer. Det betyder i praksis, at virksomhederne skal være fleksible og omstillingsparate både i forhold til strategi og produktion, siger netværksfacilitator for SmartLog, Jens Uggerhøj, der sammen med blandt andet Aalborg Universitet var med til at starte SmartLog tilbage i 2012.En anden af tidens voksende trends er bæredygtighed. Den grønne profil har længe været kendetegnende for dansk erhvervsliv på den internationale scene, og i fremtiden vil udviklings- og vækstbegreber være uløseligt kædet sammen med bæredygtige initiativer og tiltag. Cirkulær økonomi og bæredygtige forretningsmodeller fylder derfor mere og mere på strategimøderne rundt omkring i landet:- Et stigende antal virksomheder er begyndt at udforske de mange fordele ved en grønnere og mere ressourceeffektiv forretningsmodel – og det kommer ikke kun samfundet til gavn. Alt tyder på, at en højere grad af bæredygtighed faktisk udgør en rentabel optimering af virksomhedernes forretningsmodeller og værdikæder, siger Jens Uggerhøj.Fremtidens virksomhed er dermed digital, fleksibel og bæredygtig på én og samme tid. Og relevansen af den udvikling begrænser sig ikke kun til danske logistik- og produktionsvirksomheder. Netop derfor har Logistikkens Dag nydt bred opbakning de seneste fem år, hvor flere hundrede tilmeldte på tværs af brancher er mødt op til konferencen i Aalborg, der har vokset sig større år for år. Ambitionsniveauet er derfor endnu højere i år, når SmartLog for sjette gang i træk afholder Logistikkens dag, og arrangementet er derfor rykket fra 1. sal til Europahallen i Aalborg Kongres & Kultur Center:- Vi er selvfølgelig glade for den stadig stigende opbakning til Logistikkens Dag, der har bevirket, at vi endnu engang er vokset ud af vores egne rammer. Det vidner om, at vi er lykkedes med at skabe et væsentligt forum og netværk, hvor alt fra virksomhedsledere til logistik- og produktionsspecialister oplever, at de får ny værdifuld viden og inspiration med hjem fra. På den måde får vi hvert eneste år fremhævet Nordjylland, som Danmarks førende logistikregion - og det er vi særligt stolte af, siger Jens Uggerhøj.Blandt de foreløbigt bekræftede indlægsholdere på programmet er professor Steen Hildebrandt, senior specialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut, Sustainability Manager Jonas Engberg, IKEA A/S, CEO Jeremie Pierre Gay, Create it REAL, partner og advokat Bjarke Holm Hansen, CORE Advokatfirma, direktør Per Bech Rasmussen, BILA A/S, og Head of eCommerce ved Wupti.com Michael Ejby, Dansk Supermarked Group.Logistikkens Dag afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center onsdag 6. december, og formålet er at få flere til at samarbejde om logistik og produktion samt at øge danske og nordjyske virksomheders konkurrenceevne.Konferencen henvender sig bredt til virksomheder i logistikbranchen, herunder produktions-, distributions- handels- og lagervirksomheder, og der vil i løbet af dagen være oplæg fra flere virksomheder, som anvender innovative løsninger og forretningsgange på området. Der vil også være en udstilling i forbindelse med konferencen, hvor deltagerne får mulighed for at komme tættere på fremtidens digitale løsninger.Det foreløbige program for dagen er som følger (bekræftede indlægsholdere):