Konkursbo efter transportvirksomhed efterlader 40 procent

Torsdag 2. november 2017 kl: 15:06

Af: Redaktionen Ifølge Statstidende drejer det sig om konkursboet Marp Transport ApS, CVR-nr. 34478244, der havde adresse på Brannersvej i Charlottenlund.Skiftesamlingen finder sted i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade i København, tirsdag 21. novemver klokken 12.00, hvor udkast til regnskab og udlodning med en forventet dividende på 40,689812 procent til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens paragraf 97 vil blive behandlet og eventuelt stadfæstet.Regnskab og udlodning med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter regnskabets forventede stadfæstelse den nævnte dag, eller som ikke har været anmeldt inden tidligere fastsat sidste frist for anmeldelser, kan ikke tages i betragtning.Forudsat at udlodningen stadfæstes og rettidig anke ikke sker, vil boet på skiftesamlingen blive sluttet med nævnte dividende og udlodning vil finde sted 21. december.2017.Marp Transport ApS, CVR-nr. 34478244, blev etableret 19. april 2012. Selskabet afsluttede 2015-regnskabsåret med et resultat på 18.000 kroner. Egenkapitalen lød på minus 3.000 kroner og balancen var på 1.174.000 kroner.Selskabet var ejet af Marie Anna Arp.