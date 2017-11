Våde motorveje kan drille de selvkørende biler

Torsdag 2. november 2017 kl: 14:43

Så mange procent af vejstriberne kan bilerne aflæse.

Fakta:

I 2017 testede Vejdirektoratet fire forskellige biler under forskellige forhold, herunder i vådt og tørt føre, og om natten og om dagen

Testen bestod i, at Vejdirektoratet gennemkørte cirka 250 km motorvej i mørke og regnvejr. Biler til kørslen kommer fra fire forskellige bilmærker og er alle udstyret med systemer, der holder bilen i vognbanen

I vådt føre kunne bilerne læse striberne i gennemsnit på cirka 85 procent af strækningen. Der var kun én bil, der kunne indlæse striberne på hele strækningen, mens de tre andre lå på mellem 69 procent og 92 procent

Ved forsøget i 2016 med tre forskellige biler i godt vejr viste resultaterne, at de kunne læse 98 procent af vejstriberne

København-Køge

Køge-Rødby

Køge-Korsør

Af: Redaktionen Baggrunden for testene, som Vejdirektoratet gennemførte i samarbejde med blandt andet Danske Bilimportører, er, at hvis selvkørende biler skal have deres gang på jorden og blive en succes, skal vejene være indrettet, så de selvkørende biler kan navigere på dem.- Vores test viser, at der er en stor forskel på bilernes evne til at læse striberne i vådt føre. Men den viser også, at der allerede i dag findes teknologier, der kunne læse 100 procent af striberne, selv om vejene var våde, siger afdelingsleder Andreas Egense, der er Vejdirektoratets ekspert i selvkørende biler.- Fra Vejdirektoratets side vil vi bruge resultaterne af testen til at gå i dialog med bilproducenterne om mulighederne for at forbedre samspillet mellem teknologien og vejene, siger Andreas Egense videre.- I 2016 testede vi bilerne i dagslys og tørt føre, og her kunne vi se, at bilerne kunne læse 98 procent af motorvejsstriberne. Men efter test i år kan vi se, at de endnu ikke kører ligeså godt, når det er vådt eller regner. Til gengæld var de nyere biler i det nye forsøg i 2017 blevet bedre til at læse striberne i tørt vejr. Her kunne tre ud af fire biler læse striberne på 100 procent af de kørte strækninger, siger Andreas Egense, der forklarer, at testen ikke ændrer på de langsigtede forventninger, som Vejdirektoratet har til den selvkørende teknologi.- Vi har en forventning om, at selvkørende biler kan øge mobiliteten i samfundet og reducere antallet af trafikulykker. Derfor er vi i Vejdirektoratet meget interesseret i, at vores veje er klar til at understøtte de nye teknologier, så både den enkelte bilist og samfundet som helhed kan høste gevinsterne, siger han.Pilotprojektet blev gennemført med tre forskellige bilmærker på disse strækninger:De udvalgte ruter udgør cirka 20 procent af det samlede motorvejsnet, som er cirka 1.229 km langt. Vejdirektoratet vurderer, at de kørte strækninger er repræsentative for hele motorvejsnettet.