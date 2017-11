Grønlandsk rederi har fundet sin nye finansdirektør

Torsdag 2. november 2017 kl: 13:35

Af: Redaktionen Peter Christoffersen og hans familie flytter til Nuuk fra Dubai, hvor han har været projektansvarlig for automatisering af kommercielle og operationelle processer for Indien, Mellemøsten og Afrika regionen i det Mærsk-ejede logistikselskab Damco.Peter Christoffersen startede sin karriere i A. P. Møller-Mærsk i 2005. Efter en trainee-periode fungerede Peter Christoffersen i kommercielle, strategiske, regnskabsmæssige funktioner i Afrika, København, Haag og Dubai med en stor vægt på optimering, performance og kontrolprocesser samt formalisering af regnskabsrapportering, ofte i situationer med væsentlige organisatoriske forandringer.Peter Christoffersen er uddannet Cand. oecon fra CBS og har suppleret sin uddannelse projektledelse og procesoptimering.- Vi har en stor og spændende opgave i Royal Arctic Line i at fremtidssikre transportløsningen til og fra og i Grønland. Det skaber store forandringer og et stærkt pres på vore omkostninger. Peter bringer en solid erfaring med sig fra ledelse under store forandringer i en transport og logistik sammenhæng, hvor der samtidig stilles krav om, at styringsværktøjer og processer skal forbedres. At vi nu har Peter Christoffersen med i ledelsen af Royal Arctic Line vil bidrage væsentligt til, at vi får skabt mere handlekraft på tværs af hele organisationen, siger RAL’s administrerende direktør Verner Hammeken.Peter Christoffersen fremhæver, at Royal Arctic Line er en virksomhed i stor udvikling som følge af visionen om at gøre Grønland til et lettere land at handle med.- Jeg glæder mig til sammen med nye kolleger at deltage i den udvikling ved brug af mine erfaringer fra andre dele af shipping-branchen, og samtidig lære nyt fra et helt unikt selskab med et stort samfundsmæssigt ansvar i sit virke, siger Peter Christoffersen.