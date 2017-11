Scania fortalte om den nærmeste fremtid og så lidt længere ud

Torsdag 2. november 2017 kl: 13:30

Af: Jesper Christensen Markus Holm, der tiltrådte som administrerende direktør for Scania Danmark. Han er uddannet ingeniør og har arbejdet hos Scania i 23 år - senest på førerhusfabrikken i Oskarshamn, der ud over førerhusfabrikken med 2.000 medarbejdere også er kendt for sin færgeforbindelse til Gotland. Med de mange år med indblik i produktionen af lastbiler og busser følte han, at det var tid til at prøve kræfter med et job, der var tættere på brugerne af lastbiler og busser. Derfor sagde han ja til jobbet i Danmark, hvor han har slået sig ned med sin hustru og parrets to børn.







- Jeg er her i Danmark nu og koncentrer mig om det, siger han og understreger, at den treårige kontrakt ikke sætter en dato på, hvornår han forlader Danmark.







- Det er ikke afgørende, siger han og forklarer, at hvis han er glad for at være i Danmark, og er Scania er glad for at have ham i Danmark, så er der åbnet for en længere periode.







- Min kontrakt i Oskarshamn var også tre år. Men jeg var der i seks, siger han på et svensk, der efter tre måneder allerede er præget af danske vendinger.

Markus Holm forklarede, at den næste generation af lastbiler fra Scania leverer, hvad den skal - lavt brændstofforbrug og lang oppetid med brug af den nyeste teknik til at holde et vågent øje med motor, gearkasse og øvrige dele, der holder lastbilen eller bussen kørende.







Markus Holm forklarede, at hvor der tidligere næsten udelukkende var en relation mellem bilproducenten og vognmanden, er der i dag kommet flere relationer til. Med udgangspunkt i Scania er transportkøberne og ikke mindst infrastruktur-myndighederne med i samspillet om at skabe værdi for kunderne, der stadig er vognmændene.







Og værdien er blandt andet lavt brændstofforbrug, smart og sikker transport. Det lave brændstofforbrug sikres ved løbende udvikling og forfining af motorer. En udvikling, der mere oh mere baserer sig på erfaringer fra den daglige drift af over 250.000 Scania-køretøjer, der i dag er forbundet med Scania’s servere og it-systemer.







De mange informationer kan for eksempel bruges, når en vognmand skal have ny bil. Hvis den gamle bil har været koblet p åScania’s systemer, kan vognmand og sælger se på, hvordan den gamle bil er blevet brugt. Har den været på overarbejde eller har den haft overskud af kræfter, som aldrig har været brugt. Har drivlinen passet til opgaverne, og hvordan har chaufføren kørt i bilen - har han udnyttet maskineriet bedst muligt eller???







Scania Danmarks salgsdirektør, Anton Freiesleben, kunne fortælle og to vognmænd, der havde nydt godt af dels de nye modellers forbedrede brændstoføkonomi baseret på hurtigere gearskift i de automatiserede gearkasser, optimerede motorer og forbedret aerodynamik, dels muligheden for at specificere de nye lastbiler til de opgaver, der venter dem.







En to-akslet trækker i den næste generation Scania spændt for en tre-akslet køletrailer kører 3,7 km/t, mens en tre-akslet Scania R500 kører 3,0 kilometer med en fire-akslet tanktrailer mod tidligere 2,5 km/l i en ældre Scania R500. Anton Freiesleben fremhæver i det sidste eksempel, at den store forbedring især skyldes en optimeret specificering af den nye bil i forhold til transportopgaverne.







Den nyeste it-teknik giver også gevinst på den daglige drift, når det gælder oppetid. Ved løbende at holde øje med, hvordan de forskellige komponenter i bilerne har det, er det muligt at foretage den forebyggede vedligeholdelse mere præcist - for eksempel at give besked om, at en chauffør skal sørge for at få udskiftet en lille dims hurtigst muligt på grund af en fejl - eller forlænge serviceintervallerne for olieskift, fordi man kan se, at olien har det godt og kan holde mange kilometer endnu. På den måde kan man spille uden om situationer, hvor man enten underservicerer eller overservicere et køretøj.







Fremtidens energibærere

Magnus Holm kom under mødet også ind på, hvordan de kommende vil komme ti at se ud, når det gælder spørgsmålet om, hvordan energien skal omdannes og sørge for at få en lastbil eller bus til at køre.







- På langturstransporter vil dieselolie stadig være den dominerende, lød hans bud.



Men det behøver ikke at være fossil dieselolie, for dieselolie kan godt være bæredygtigt - eksempelvis HVO.







Han nævnte også alternativer som biogas, el og batterier eller el og brint. Hvornår Scania kommer med en elektrisk lastbil er uvist. Men på busområdet vil Scania være klar med en el-bus til ordinær drift inden for et par år.





Og så er der både på godstransportområdet og på busområdet mulighed for at investere i hybridlastbiler. På busområdet har Scania suppleret sit hybridbusprogram med en Scania Interlink LD Hybrid, og på godsområdet har Scania hybride lastbiler, der især markerer sig med støjsvag el-drift, som åbner for bydistribution i nattetimerne, hvor der mange steder ellers er lukket for diesellastbiler. Kan en distributionsvirksomhed udnytte den mulighed kan merprisen på flere hundrede tusinde kroner for en hybrislastbil tjene sig hjem på få år - og så er det med at smile i årene efter.































