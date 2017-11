Entreprenør er på sporet med ny fire-akslet Volvo FH

Torsdag 2. november 2017 kl: 12:05

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede trækker er godkendt til en maximal vogntogsvægt på 245 ton. For at den kan trække det tunge læs, er den udstyret med en iShift-gearkasse med et krybegear samt et ultralavt krybegear og to ekstra bakgear.Derudover er den leveret med Volvo Dynamisk Styring, Komfort førerhuspakke, udsynspakke, DAB-radio, forbredningskameraer monteret på førerhusets udvendige bagvæg og meget mere.HMF i Galten har opbygget bilen med frontmonteret HMF 2620-K6 kran samt diverse tanke og værktøjskasser.Aarsleff-koncernen arbejder med at løse infrastrukturopgaver på og omkring det danske banenet.Bilen er solgt og leveret af Jacob Bøje, Volvo Truck Center i Aarhus.