- 49-årig sprøjtede med peberspray i bussen

Torsdag 2. november 2017 kl: 11:40

Af: Redaktionen Chaufføren i bussen troede først, at passagernes hoste skyldtes en fejl i bussen, så han tilkaldte assistance hos busoperatøren Aarhus Sporveje. Mandskab herfra kunne dog umiddelbart ikke finde noget galt med bussen.





Da det gik op for chaufføren, at buspassagernes røde øjne og hoste skyldtes peberspray, blev politiet tilkaldt, og politifolkene anholdt den 49-årige mand og sigtede ham for at overtræde våbenloven.