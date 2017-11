Dieseltyv blev anholdt i sin varebil

Torsdag 2. november 2017 kl: 11:35

Af: Redaktionen Da betjentene fik kigget nærmere på bilen viste det sig, at der i det åbne varerum lå et koben, diverse værktøj og et stort stykke plastik, der var vådt og også lugtede af diesel. Ikke langt fra bilen på et nærliggende græsareal fandt de syv plastikdunke diesel af 20 liter hver. Og for enden af en skråning ned til en cykelsti stod der yderligere to dunke. Manden blev anholdt og sigtet for tyveri af i alt 180 liter dieselolie.