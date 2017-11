Trafikstyrelsen går Letbane-dokumenter i gennem

Torsdag 2. november 2017 kl: 11:30

Plan for Odderbanen

Af: Redaktionen Både Aarhus Letbane og den uafhængige assessor, der skal gennemgå letbanen systemer og sige god for dem, mødtes onsdag 25. oktober med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at gennemgå Aarhus Letbanes besvarelse af styrelsens observationer. Efterfølgende var der en telefondialog med styrelsen om, hvilke vilkår der kunne komme på tale i forhold til endelig godkendelse af de tekniske regler.Fredag i denne uge forventer Aarhus Letbane at have foretaget de nødvendige opdateringer i argumentationen for, at de tekniske regler er dækkende. Herefter fremsendes materialet til assessor for en genbedømmelse.På mødet 25. oktober tilkendegav Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at Aarhus Letbane snarest muligt vil modtage en godkendelse af letbanens tog på baggrund af dispensationsansøgning på lysstyrken af toplanternen på togene.Siden medio juli har letbanetogene i Aarhus kørt i 6.100 timer. I den tid har letbanetogene kørt over 71.000 kilometer.Dermed har Aarhus Letbane kørt prøvedrift efter køreplanen i 15 uger. I denne periode har der været et enkelt uheld uden personskade, hvilket Letbanen tager som bevis for et højt sikkerhedsniveau og god sikkerhedskultur.Indtil godkendelserne foreligger, fortsætter Aarhus Letbane med at køre efter køreplanen, dog uden passagerer.Odderbanen, der bliver en del af letbanesystem, er bygget færdig og alle sikkerhedsbærende test er afsluttet. ASAL-konsortiet er ved at færdiggøre testmaterialet inden assessering.2. november fremlægger Aarhus Letbane en tidsplan for Odderbanen. Tidsplanen vil indeholde en oversigt over de nødvendige aktiviteter, der skal føre frem til, at Aarhus Letbane kan modtage en godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.