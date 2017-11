12 migranter er sendt hjem fra DFDS-færge

Torsdag 2. november 2017 kl: 11:07

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Det første hold blev sendt hjem til Algeriet søndag, mens de sidste seks blev fløjet hjem tirsdag via lufthavnen i Odessa i Ukraine og videre via Tyrkiet.De 12 migranter var kommet om bord på DFDS’s færge skjult i lastbiltrailere, der kom ombord i Tyrkiet. De 12 mennesker blev tilbageholdt i kahytter på skibet for deres egen og de øvrige passager og besætningsmedlemmers sikkerheds skyld.Niels Smedegaard, der er administrerende direktør i DFDS, er lettet over og tilfreds med, at der er fundet en løsning.- Det er både uhensigtsmæssigt og uacceptabelt at holde mennesker om bord i så lang tid, siger han.Han takker i forbindelse med løsningen alle, der har været involveret i Danmark, Litauen, Ukrainer, Tyrkiet, Algeriet og Marokko for at løse problemet.- Også tak til besætningen og ledelsen i Litauen, som har ageret ekstremt professionelt og har håndteret den meget vanskelige situation ekstremt godt, siger han.- Der skal lyde en stor tak for den uvurderlige støtte, vi har fået fra det danske udenrigsministerium, de danske søfartsmyndigheder og ambassaderne i Litauen, Ukraine, Tyrkiet, Algeriet og Marokko. Deres indsats og viden har været afgørende i løsningen af den diplomatiske knude, sagen skabte, siger DFDS' Executive Vice President of People & Ships, Henrik Holck, der har været i løbende kontakt med en særlig indsatsgruppe under det danske udenrigsministerium.