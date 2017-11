Trafikken på øen får en ny aktør

Onsdag 1. november 2017 kl: 17:47

Af: Redaktionen Roald Nielsen fik den nye Scania R 580 LB8x4*4 leveret af lastbilsælger Peter Munkholm fra Stiholt i Aalborg. Den er opbygget med maksimal fleksibilitet for øje, da den skal kunne køre med stort set alt, hvad der kan fragtes i containere mellem Læsø og fastlandet og tilbage igen.





Hanne Østergaard kører firmaets anden lastbil, der er en veltjent og velholdt Scania R 620 opbygget med kran. Vognmandsparret kører med alt fra byggematerialer over affald og korn- og foderstoffer til levende og døde dyr.

For at kunne køre med flere typer containere er den nye Scania R 580 opbygget med kombineret krog- og wirehejs fra Sawo i Sørup. Den har et VBG træktøj i bagenden til en tre-akslet overføringsanhænger, så den oftest kører med de maksimale 56 tons vogntogsvægt.









Drivlinen er lidt usædvanlig for en containerbil. Mens de fleste vognmænd vælger fuldautomatisk Opticruise-gearskifte i kombination med en V8’er, har Roald Nielsen valgt manuelt gear. Det skyldes, at han ofte har brug for at kunne manøvrere helt præcist ved overføring af de ofte meget tunge containere til og fra påhængsvognen, og der føler han, at han har mere styr på det, når han selv styrer koblingsfunktionen manuelt.







At det ofte handler om tunge containere kan også ses af, at den nye bil er udrustet med tandemtræk samt kraftig H-chassisramme (Heavy Duty), så den både kan stå fast og kan holde til belastningen, når det kraftige krog-/wirehejs er i aktion.







I førerhuset har Roald Nielsen forkælet sig selv med en masse komfortudstyr - lige fra termosideruder og opvarmet forrude over Premium-stole med integreret ventilation og sort læderindtræk til stort oliefyr og musikanlæg med navigation.



Brande Autosadelmageri har suppleret det omfattende fabriksudstyr i førerhuset med ekstra plys og andre lækkerier, mens Nordjysk Autolakering i Sæby har malet Scania’en. For en sikkerheds skyld har han også udrustet bilen med dobbelt kamerasystem bag på førerhuset og i bagenden, så han både kan holde ekstra godt øje med containeren, når han læsser og losser, og når han bakker til påhængsvognen.







Roald Nielsen er Scania- og Stiholt-mand til fingerspidserne, så reservebilen hjemme på Læsø er også en ”Södertälje-vibrator”. Alle tre lastbiler serviceres i Stiholts afdelinger i enten Aalborg, Sæby eller Hjørring, efter hvad der passer bedst i forhold til kørselsopgaverne.







