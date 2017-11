DAF-mand har været med i 40 år

Onsdag 1. november 2017 kl: 17:10

Af: Redaktionen I 1980 flyttede firmaet til Rødekro og senere til Aabenraa i 1989, hvor Kurt R. Nielsen var reservedelschef med ansvar for et stort centrallager, som i forbindelse med en omstrukturering blev lukket i 2004.





Kurt R. Nielsen varetager i dag rollen som Country Parts Manager for DAF/Paccar Parts i Danmark, Norge, Sverige og Finland - med base på kontoret i Kolding.









Kurt R. Nielsen har en stor kontaktflade til samtlige salgs- og serviceforhandlere i alle fire lande, hvor han til stadighed arbejder med implementering af Paccar Parts’ koncepter, som Market to the Max, TRP og All Makes.











