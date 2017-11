Belgisk kroghejs bliver løftet til Danmark

Onsdag 1. november 2017 kl: 08:04

Af: Redaktionen Baggrunden for indsatsen er et stigende behov for genanvendelse af metaller, hvor de store supercontainere anvendes.Med den nyeste konstruktion kan AJK tilbyde hejs, der kan tage op til 7,7 meter containere sammen med de sædvanlige mange optioner - og uden problematiske følsomme sensorer. Styringen sker med pneumatik (luft) og hydraulik (olie/væske).AJK er en fabrik, som selv fremstiller omkring 90 procent af alle komponenter - eksempelvis stempler, ruller og styringen.Det betyder korte leveringstider på ned til seks uger på nuværende produkter. Det nye hejs kan leveres fra midt i januar næste år, oplyser Morten Stegemejer fra Din Lastbil Mægler ApS.