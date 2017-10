- Fire-akslet trailer har to-delte ramper

Lastefladen måler 8.700 x 2.550 mm med enkelt udtræk på 2.690 mm. Der er monteret SuperGrip gummi belægning for at opnå en højere friktionsværdi i forbindelse med surring af lasten.Akselsektionen er udstyret med en gravearms-grøft, som måler 3.190 x 674 mm. Akslerne er af fabrikatet BPW ECO Max og er alle tvangsstyrede. Alle trædeflader har skridsikker belægning.Af udstyr er der blandt andet monteret Goldhofer opbevaringskasse, Wabco Smartboard, centralsmøringsanlæg af fabrikatet Bekamax med to smørepumper og EasyControl Comfort til styring og indsporing af aksler via fjernbetjening.Derudover er der radiofjernbetjening til fjernstyring af ramper, sideforskydning samt de hydrauliske støtteben.Sættevognen har en totalvægt på 48.000 kg. Ved blokvognskørsel kan totalvægten øges til 68.000 kg. og derved opnå en nyttelast på ca. 53.000 kg.Chassiset er svejst i højkvalitets finkornsstål og lakeret i en grøn farve. Goldhofer’s lakeringsproces er bygget op i otte trin og er en kvalitetsstandard på alle Goldhofer køretøjer.