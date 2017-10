Vognmand i Karise trækker med ny MAN

Mandag 30. oktober 2017 kl: 13:47

Af: Redaktionen Den nye treakslede trækker er en TGX 33.640 6×4 Performanceline Edition med XXL-førerhus, TipMatic automatiseret gearkasse fra ZF, en MAN-motor på 640 hk, og luftaffjedring på bagakslerne.MAN’en er opbygget med et hydraulikanlæg for tipsættevogne og en skræddersyet alu-afdækning. Udover dette er der monteret luftforskydelig skammel, luftspærrehaner, lygtebjælke, læssekamera og LED-arbejdslamper.Der er ydermere monteret tryklufthorn, rotorblink, lysskilt, fjernlygter og cyklist- og blindvinkelskamera.Indvendigt er førerhuset udstyret med Perfomance-line interiør som blandt andet indeholder Alcantara-sæder med blå syninger, blå seler, blåt interiørtrim rundt på instrumentbordet, samt den blå løve på øverste køje. Af andet udstyr kan nævnes infotainmentsystem med 7-tommer touchskærm, navigation og bluetooth, køleskab, klimaanlæg, multifunktionsrat, walkie og xenonlygter. Den nye Trækkeren er solgt af Thomas Hansen hos HE Jørgensen.