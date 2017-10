Udtrækstraileren er nedbygget

Mandag 30. oktober 2017 kl: 13:27

Af: Redaktionen Green-Ener-Tech ApS’ nye nedbyggede udtrækstrailer er bygget over en centralvange i opsvejst højstyrkestål. Traileren har et kraftigt chassis, som er egnet til tung belastning. Bunden på repos’et er udført i 28 mm hårdttræsplanker med ståldørk over kongebolten.Bunden på den nedbyggede del er udført i 38 mm hårdttræsplanker med ståldørk over hjulene.I kantrammen er der placeret otte par kraftige fem tons surringsringe.Traileren leveres med tre 11 tons aksler med tromlebremser. Tredje aksel er medstyrrende med lås placeret over baklys.Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.