Vognmand valgte Stralis Hi-Way med mange heste og lavt tag

Mandag 30. oktober 2017 kl: 12:40

På billedet ses den nye Iveco Stralis Hi-Way med 570 heste og lavt førerhus, som nu skal køre ud med minkfoder.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Vognmand Frits Clausen Nielsen er sammen med sin chauffør Johnny Sørensen godt tilfreds med den nye tre-akslede Iveco med 570 fyrige sydeuropæiske heste. De mange heste befinder sig godt på de vestjyske veje, hvor de hver nat får lov til at vise, hvad de duer til, når bilen er lastet med foder til de minkfarme, der skal have besøg og leveret foder fra Sydvestjysk Pelsdyrfoder i Tarp ved Esbjerg.Vognmand Frits Clausen Nielsens nye Iveco er den eneste Iveco ud af de seks-syv lastbiler, der kører med foder fra den vestjyske virksomhed - og den eneste, der kan komme op på en totalvægt på 56 ton.Den tre-akslede trækker er en Iveco Stralis Hi-Way AS440S57 TY/PT af den nyeste serie med den nyeste generation af Iveco’s Cursor 13-motorer, der i Frits Clausen Nielsens udgave trækker yder op til 570 hk. Det er faktisk den første Iveco Stralis, der er leveret i Danmark med den motor.Ud over den kraftige motor, som med lethed trækker læsset op over bakkerne i det vestjyske, kan vognmanden og hans chauffør også glæde sig over AS-Tronic-gearkassen, som selv styrer gearskiftet og sørger for at udnytte brændstoffet bedst muligt ved at vælge præcist det gear, der passer til den aktuelle situation - både op og ned ad bakke.Bilen er opbygget med hydraulik-anlæg og er monteret med en fuldt dækkende aludørk. Dertil kommer et avanceret overvågningsudstyr, så manden bag rattet kan følge med i mere end det, han kan se gennem vinduer og i spejle.Frits Clausen Nielsen har valgt et førerhus med lavt tag, så vogntoget kan komme under foderautomaterne ude på minkfarmene.Afdelingsleder hos I.M. Jensen & Bache i Esbjerg, Michael Lønne Grundahl, der har leveret den nye bogie-trækker til vognmand Frits Clausen Nielsen, oplyser, at der ud over tanktraileren også er koblet en serviceaftale til bilen.