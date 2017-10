Ordblinde chauffører får undervisning i arbejdstiden

Fredag 27. oktober 2017 kl: 11:24

Fakta

Kurset kører med et lokalt VUC - Voksen Undervisnings Center som ramme

Deltagerne bliver optaget efter en test, hvor man prøver at stave, læse og sætte ord ind, der mangler i sætninger

Undervisningen varer i 15 uger med fire timers undervisning én gang om ugen

Undervisningen foregår hos Dansk Retursystem på Baldersbuen i Hedehusene og på Lundagervej i Løsning

Af: Redaktionen Michael Hansen, Jan Rømer Petersen og Martin Bruun - chauffører hos Dansk Retursystem.”Det er fedt, at vi får den mulighed”. ”Jeg synes det er dejligt, at firmaet gør sådan noget for en - så gider man også selv gøre en indsats”.Sådan lyder det fra tre ordblinde chauffører, der er startet på ordblindeundervisning som en del af virksomhedens interne undervisningsprogram.I små to år har Dansk Retursystem uddannet sine medarbejdere i produktionen, som en del af et generelt uddannelsesprojekt, hvor der tilbydes opkvalificering. I sommer fik logistikafdelingen samme tilbud.- Man ved fra erfaring, at rigtig mange chauffører er ordblinde, fordi det ikke er et job, som kræver store læse- og skrivefærdigheder. Så jeg gik i dialog med lederne i logistik og spurgte, hvad de ville sige til at blive tilbudt samme undervisningsprogram som i produktionen, siger Marie Overskov Dam, som er projektchef for Strategi og Udvikling i Dansk Retursystem.De tre chauffører fortæller, at ordblindhed kan være udfordrende, når man er på indsamlingstur alene og skal skrive noget ned. For eksempel, hvis en rute bliver ændret, og man skal taste en ny adresse ind på GPS’en.- Så beder jeg lige en af dem fra hovedkvarteret om at stave det for mig - og det er de altså flinke til at hjælpe med, fortæller Michael Hansen.Der kan også indimellem dukke et længere fremmedord op i noget information fra afdelingen eller fra virksomheden i øvrigt.- Lange fremmedord er svære, siger Jan Rømer Petersen.- Men så beder man bare om at få lidt hjælp til at fange betydningen, så går det ok.Set med virksomhedens øjne er et mål med tilbuddet om undervisning og opkvalificering derfor, at man kan hjælpe chaufførerne med de udfordringer, der kan opstå til hverdag og i deres arbejdsliv.- Vi håber på at vores medarbejdere bliver motiverede til at bruge deres skriftlige dansk. Det vil betyde, at vi kan kommunikere på mail, chaufførerne kan begynde at skrive kørelister, udfylde formularer, læse retningslinjer, procedurer og endda invitationen til julefrokosten,” siger projektchef Marie Overskov Dam, som tilføjer, at det også vil komme medarbejderne til gavn i privatlivet.De deltagende chauffører håber på, at kurset vil give nogle teknikker og ordblindeprogrammer til pc’en, så det bliver nemmere at læse tekster og at skrive sætninger helt færdige.- Man bliver jo nok ikke verdensmester på fire måneder. Men det er fedt, at vi nu får muligheden for at få nogle fif og nogle hjælpemidler, så det kan blive nemmere at læse og skrive. Og hvem ved, måske ender jeg med at læse en bog, siger Michael Hansen.Hos Dansk Retursystem glæder man sig over den store interesse i at deltage i undervisning, da erfaringen er, at bliver medarbejderne bedre til dansk, bliver de også bedre til så meget andet.- Der sker en udvikling, som både er personlig og faglig, når man tager fat i sit dansk. Medarbejdere tør kaste sig ud i noget mere, de bliver mere selvsikre og tør tage mere ansvar, siger Marie Overskov Dam.