11 personer er fængslet i sag om hash-netværk

Torsdag 26. oktober 2017 kl: 22:02

Af: Redaktionen Efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst har i tæt samarbejde med udenlandske politimyndigheder efterforsket mod et kriminelt netværk med internatonale relationer, der mistænkes for omfattende organiseret indsmugling og forhandling af hash.I forbindelse med anholdelserne og ransagningerne onsdag, fandt politiet blandt andet fundet flere våben, ca. 32 kg. hash og store kontante beløb i dansk valuta, og der er i forbindelse med efterforskningen tidligere i sagen beslaglagt ca. 1.100 kg hash.De anholdte er i forskelligt omfang sigtet for overtrædelse af Straffelovens paragraf 191 ved blandt andet at have indsmuglet og været i besiddelse af betydelige mængder hash med henblik på videreoverdragelse samt overtrædelse af Straffelovens paragraf 192a ved at have besiddet blandt andet en skarpladt AK47 automatriffel og en skarpladt pistol samt diverse andre våben. Hashen vurderes at repræsentere en samlet værdi på ikke under 55 millioner kroner på gadeplan.







Fængslet frem til den 22.11To af de sigtede har til politiet erkendt, at de handler med hash, og de øvrige sigtede har i det væsentlige nægtet sig skyldige. Retten valgte at fængslede alle de pågældende frem til 22. november.







- Med varetægtsfængslingerne i dag har retten tilkendegivet, at man er enig med anklagemyndigheden i, at der i sagen her er begrundet mistanke om omfattede organiseret indsmugling og forhandling af hash, siger senioranklager Maria Cingari.







Retsmødet blev af hensyn til efterforskningen afholdt for lukkede døre







