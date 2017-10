Sneplove uden chauffører skal rydde sne på flyvepladsen

Torsdag 26. oktober 2017 kl: 15:39

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Trækkerne, som benyttes, er firehjulstrukne Mercedes-Benz Arocs 2045 AS udrustet med dobbel GPS-sporning (DGPS) og avanceret teknik for køretøjskommunikation (V2V-kommunikation).Det kan lade sig gøre ved hjælp af et system, der kobler lastbilerne sammen, så de starter, kører, styrer og bremser i koordination med hinanden. Systemet hedder Remote Truck Interface og betyder at en af lastbilerne er førebil for de tre andre, som så følger med. Alle fire lastbiler er udrustet ens, så alle kan være førebil eller følgebil efter behov.Bilernes ene chauffør vælger en bil og definerer den, som førebil for de andre biler, han skal have med på job. I førebilen har han et kontrolpanel, hvor han definerer rækkefølge med mere for de andre biler. Chaufføren kan styre bilernes sneplov og øvrige udrustning, mens bilerne selv bliver vist på rette vej af førebilen og via GPS.Lastbilerne indgår i projektet "Automated Airfield Ground Maintenance" (AAGM) som Daimler driver sammen med selskabet Fraport, der driver en snes lufthavne verden over. Lufthavne og flyvepladser er med deres indhegnede område, klare baner og skrappe kontroller af køretøjer perfekte miljøer for selvkørende køretøjer. Og sneplove er blot et enkelt eksempel på, hvordan teknikken kan udnyttes i praksis.Uforudsete snefald er et stort problem for lufthavne, der ligger under kølige himmelstrøg. Ved at blot en enkelt person kan udføre en stor del af snerydningen alene, øger beredskabet markant. Det betyder, at man kan nøjes med at have en enkelt mand på stand-by ofr hurtigt at kunne komme gang med snerydningen af landingsbaner, hvilket er vigtigt på især flyvepladser.Samme princip kan også benyttes til affaldsindsamling, græsklipning og en række andre vedligeholdelsesarbejder på flyvepladser.