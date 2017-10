EU-efteruddannelse bliver forbedret

Torsdag 26. oktober 2017 kl: 14:59

Mere relevante kurser

Vognmændene er afgørende



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den obligatoriske EU-efteruddannelse for chauffører har siden introduktionen været en kilde til irritation hos mange vognmænd og chauffører. En undersøgelse foretaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen viste, kravene til uddannelsens sammensætning betød, at den landede mellem flere stole.- Chaufførerne har oplevet, at de sad i en meget blandet gruppe, hvor undervisningen ikke var målrettet dem, der rent faktisk var til stede, siger Niels Henning Holm Jørgensen, der chefkonsulent med ansvar for uddannelse i ATL.Derfor var der stor begejstring hos alle parter i branchen, da Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i begyndelsen af året fremlagde et forslag til en helt ny sammensætning af uddannelsen.- Vi har haft en god dialog om problemerne med den eksisterende obligatoriske efteruddannelse. Med den nye efteruddannelse tror vi, at vi har skabt en dynamisk og tidssvarende model, der både kan sikre motivationen hos den enkelte chauffør og udvikle branchen, siger Johnny Bengtson, der er uddannelseskonsulent i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.Den store forskel er det nye brancherettede jobrelevante modul. Her er der nu afsat to dage til et målrettet brancherelevant kursus. Med den valgfrie dag til slut får chaufførerne tre ud af fem dage, der bliver til relevant efteruddannelse for chaufførerne i forhold til netop deres behov og dermed også i forhold til virksomhedernes.- Det er en stor forbedring, siger Niels Henning Holm Jørgensen fra ATL.Han tilføjer, at det har været bemærkelsesværdigt i denne proces, at alle parter har været enige lige fra starten.Ændringerne kan træde i kraft, når en ny bekendtgørelse har været i høring og er godkendt. For at både chauffører og branchen kan høste alle fordelene, kræver det ifølge ATL to ting:Først og fremmest skal TUR i gang med at udvikle de målrettede kurser sammen med AMU-skolerneVognmændene skal aktive deltage.Ellers bliver det ikke til noget, for det afgørende er, at virksomhederne vælger de relevante uddannelser - også selv om de ikke lige findes på den nærmeste AMU-skole.- For at være helt ærlig, så søger man ofte det nærmeste, for det er jo nemmest bare at gå hen om hjørnet. Fremover håber vi, at man vil søge målrettet mod de brancherelaterede kurser, der udvikler chaufførerne bedst, selv om det måske betyder, at man skal gå lidt længere, siger Johnny Bengtson fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.Niels Henning Holm Jørgensen understreger også, at en del af vognmandsvirksomhederne skal ændre adfærd og tænke nyt.- Virksomhederne skal jo under alle omstændigheder bruge fem dage pr. chauffør hvert femte år, så brug dem dog fornuftigt, så jeres chauffører kommer hjem og siger: Der lærte vi virkelig noget, vi kan bruge, siger han.Niels Henning Holm Jørgensen erkender dog, at det begrænsende tilskud til kost og logi, virksomhederne kan få, kan være en hæmsko for at rejse længere efter et relevant kursus. Derfor arbejder ATL på at få forhøjet tilskuddet.