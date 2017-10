Minister inviterer branchen til dialog om chaufførmangel

Torsdag 26. oktober 2017 kl: 14:29

Fakta om chaufførmangel:

Siden 2012 har beskæftigelsen inden for vejgodstransporten været stigende

I 2016 steg antallet af beskæftigede i vejgodstransporten med 1.170 personer til i alt 28.132

29 procent af virksomhederne, der er medlem af ATL, måtte i 2016 søge forgæves efter folk én eller flere gange. Det er oftest chauffører, som virksomhederne må søge forgæves efter

Lastbilchaufførerne har en forholdsvis høj gennemsnitsalder sammenlignet med hele den private sektor. I 2010 var gennemsnitsalderen for en lastbilchauffør 45,1 år. I 2015 var den steget til 47,0 år

Særligt andelen af beskæftigede lastbilchauffører, der er mindst 60 år er stigende. I 2010 var andelen 11,9 procent, mens den i 2015 var steget til 15,4 procent

Af: Redaktionen Troels Lund Poulsen vil komme med en række tiltag, som skal fjerne nogle af flaskehalsene på arbejdsmarkedet. I den forbindelse peger han på, at det giver god mening, landtransportbranchen og han satte sig sammen og drøftede initiativerne, enden han præsenterer sine forslag til, hvordan man kan afhjælpe flaskehalse på arbejdsmarkedet. I den plan vil der ifølge ministeren også være initiativer, som transportbranchen bliver involveret i.Det står klart for ministeren, at landtransportbranchens allerstørste udfordring bliver at skaffe chauffører nok. Og Troels Lund Poulsen er parat til at give en hjælpende hånd.- De førerløse lastbiler kommer jo hverken i dag eller i morgen, så det er klart, at der er en flaskehals i vejgodstransportbranchen, som vi er nødt til at kigge på, hvordan vi kan afhjælpe, siger Troels Lund Poulsen til arbejdsgiverorganisationen ATL. Han giver også sit eget bud på, hvordan man hurtigst muligt finder en del af løsningen.- Først og fremmest skal vi gøre det mere attraktivt for jobcentrene, at søge nogle af de pengepuljer, som allerede findes til at afhjælpe flaskehalse og mangelområder. De puljer har ikke særlig stor søgning, siger Troels Lund Poulsen.Han henviser til, at der findes puljer af midler, som jobcentrene kan søge til for eksempel at sende et eller flere hold ledige gennem et uddannelsesforløb, hvis der er jobgaranti i den anden ende. Det kunne for eksempel være stort kørekort på AMU-centrene.- Og man må vel sige, at folk med stort kørekort stort set er garanteret et job, lyder det fra Troels Lund Poulsen, som også peger på flygtninge som en anden reserve af arbejdskraft, som vognmændene med fordel kan trække på.- Jeg mener også, at vi bør slække på kravene til for eksempel danskkundskaber for flygtninge og indvandrere for, at man for eksempel skal kunne tage et stort kørekort. Der ligger en enorm ressource i den gruppe, som er ganske dårligt udnyttet. Kun 30 procent af flygtningene i Danmark er lige nu i fuld beskæftigelse, og her taler vi om mennesker, som uden videre ville kunne varetage et job som chauffør, siger Troels Lund Poulsen.