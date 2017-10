Skinnerne skal ned

Onsdag 25. oktober 2017 kl: 16:00

Af: Redaktionen Banedanmark præsenterede på et møde hos transportminister Ole Birk Olsen to løsninger for politikerne. Det ene var en ny bro over baneterrænet, mens det andet var at sænke sporene for at give plads til ledningerne med kørestrøm.









