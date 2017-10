Broelementet vejer 100 ton

Onsdag 25. oktober 2017 kl: 15:41

Fakta om Køge Nord Stations gangbro



Gangbroen består af i alt seks stålelementer og bliver 225 meter lang

Stålelementerne er i gennemsnit 10 meter brede og 40 meter lange, måler knap 3 meter i højden og vejer mellem 108 og 144 ton

Gangbroen kommer med elevatorer og rulletrapper til at bestå af ca. 1.000 ton stål

Stationen er designet af COBE og Dissing+Weitling i samarbejde med COWI

Køge Nord Station bliver en ny port til København for de 100.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere

Anlægget af Køge Nord Station omfatter den 225 meter lange gangbro med dertilhørende rulletrapper, trapper og elevatorer samt perroner på fjernbane og S-bane. Dertil bygges et stort Parkér og Rejs-anlæg ved stationen

Byggeriet blev påbegyndt i juli 2016 og stationen åbner i forbindelse med åbningen af Den nye bane København-Ringsted i slutningen af 2018

Af: Redaktionen Broelementet er det første af i alt seks elementer, der hver vejer over 100 ton. Elememterne skal løftes på plads til gangbroen, der bygges henover S-banen, Køge Bugt Motorvejen og de nye jernbanespor på den nye højhastighedsjernbane mellem Ringsted og København.- Det har været et stort planlægnings- og koordinationsarbejde, men nu er vi endelig klar til at indlede montagearbejdet, hvor vi hejser første element til den nye gangbro på plads ved Køge Nord Station. Gangbroen er en central del af Køge Nord Station, siger Kristian Hoffmann, der er byggeleder hos Banedanmark.Han mener, at broen bliver et vartegn for området, når den står færdig.- Det er altid spændende at se dansk infrastruktur tage form og udvikle sig, og denne enorme og særdeles betydningsfulde brokonstruktion er absolut ingen undtagelse, siger Kim Bringsjord, divisionschef fra Bladt Industries.- Vi er meget stolte over at have nået denne milepæl i projektet. Der har været en god fælles indsats fra alle parter, siger han videre.De resterende to etaper, hvor de sidste fem broelementer monteres, forventes at foregå senere på efteråret. Her vil motorvejsbanerne på skift være lukket for trafik, imens de tonstunge elementer løftes på plads over vejbanerne.Fra december næste år skal gangbroen gøre det muligt at skifte mellem S-banen på den sydlige side af Køge Bugt Motorvejen og den nye bane mellem København og Ringsted på den nordlige side af motorvejen. Gangbroen strækker sig over S-banen, Køge Bugt Motorvejen samt den nye bane mellem København og Ringsted.