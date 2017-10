Byggeriet skal genbruge flere råstoffer

Onsdag 25. oktober 2017 kl: 15:05

Af: Redaktionen - Det er vigtigt, at genbrug og genanvendelse af råstoffer fra byggeaffald ikke fører til, at vi uforvarende fører uhensigtsmæssige eller farlige stoffer tilbage i byggeriet. Det er afgørende for den nødvenlige omstilling til cirkulært byggeri at vi opretholder kvalitet, holdbarhed, energibesparelse og sundhed, så vi ikke taber den grønne omstilling på gulvet, siger direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.Mandag 13. november tager Teknologisk Institut og InnoBYG diskussionen op på en konference om cirkulært kvalitetsbyggeri, og som afholdes på Teknologisk Institut i Høje Taastrup. Her ses der især på behovet for at sikre en høj grad af kvalitet og dokumentation samt sporbarhed i det byggeaffald, som skal genanvendes som råstoffer i nyt byggeri.- Vi ser i dag forsøg på genanvendelse af byggematerialer, hvor man ikke har tænkt på om materialerne har samme kvalitet som fra friske råstoffer. Det kan være gamle vinduer, hvor træet indeholder rester af miljøgifte og som i øvrigt ikke lever op til vore dages miljøkrav. Derfor er det vigtigt at sikre en høj grad af kvalitet og dokumentation samt sporbarhed, når der i mange brancher arbejdes med at genbruge og genanvende ressourcer i stedet for at anvende jomfruelige råvarer, siger Mette Glavind.Konferencen åbnes af tidligere miljø-, samt klima- og energiminister og EU-kommissær Connie Hedegaard (K), som vil komme med bud på, hvordan omstillingen til cirkulær økonomi kan lykkes. Desuden er der bl.a. oplæg om sikring af sporbarhed og dokumentation som forudsætning for at undgå at føre skadelige stoffer tilbage til nybyggeriet samt paneldebat med repræsentanter for industrien, byggebranchen og myndighederne.Bygge- anlægssektoren er anbefalet som et af tre fokusområder af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi.