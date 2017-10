Transportministeren skal gøre rede for international buskørsel og cabotage

Onsdag 25. oktober 2017 kl: 14:54

Af: Redaktionen Ministeren skal også gøre rede for sin holdning til en kommende revision af EU-busforordningen, hvad angår regler for international buskørsel, cabotage-kørsel med busser og forholdet til EU’s udstationeringsdirektiv - eksempelvis hvordan ministeren ser muligheder for at stramme lovgivningen i lighed med reglerne i vejpakken for at sikre lige konkurrencevilkår.Spørgsmålet til samrådet er stillet efter ønske fra Kim Christiansen (DF) og Magnus Heunicke (S).