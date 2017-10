Politiet kontrollerede 2.960 biler i efterårsferien

Onsdag 25. oktober 2017 kl: 14:30

50 generelle fejl og mangler ved køretøjer

59 personer benyttede håndholdt mobiltelefon

54 kørte uden sikkerhedssele

15 havde ikke deres kørekort med

9 havde ikke erhvervet kørekort

1 sæt nummerplader blev inddraget på grund af fejl og mangler

Af: Redaktionen Ved kontrollerne blev standset 2.960 køretøjer, og der blev konstateret lidt over 1.500 forseelser.Politiet fremhæver blandt andet:Derudover blev seks af de standsede bilister sigtet for spirituskørsel, mens syv bilister blev sigtet for at køre bil, mens de var påvirket af narko eller medicin.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.