Fransk by sætter strøm til lange busser

Onsdag 25. oktober 2017 kl: 14:11

Af: Redaktionen ABB-koncernen har vundet en ordre på 20 millioner dollar fra den schweiziske busproducent Hess på levering af hurtigladerteknologi til 20 el-busser og tilhørende infrastruktur til Nantes i det vestlige Frankrig ud mod BretagneDe 20 el-busser vil blive drevet af operatøren Société d'Economie Mixte des Transports de l'Agglomération Nantaise (Semitan).Busserne vil have batterier monteret på tagene. De vil blive opladet på 20 sekunder med en 600-kilowatt-effekt på udvalgte stoppesteder, mens passagererne stiger af og på. Det tager mindre end et sekund at forbinde bussen til ladestationen, hvilket gør det til verdens hurtigste forbindelsesteknologi til hurtigladning. Yderligere 1-5 minutters opladning ved endestationen lader batterierne helt op på ny.ABB's hurtigladerteknologi og traktionsudstyret om bord på busserne, som aktiverer hurtigladningen, er en del af den nyskabende løsning TOSA (Trolleybus Optimisation Système Alimentation), som ABB betegner som værende verdensførende inden for sin art.Busserne vil køre på BRT-ruten Busway Bus Rapid Transit (linie 4) og forbinde den historiske bydel i Nantes med kommuner på sydsiden af Loire-floden. Det nye el-bussystem vil øge passagerkapaciteten med 35 procent og muliggør bæredygtig transport af omkring 2.500 pendlere hver time.Siden rutens indvielse i 2006 er antallet af passagerer steget, hvilket har ført til overfyldte busser. De 24 meter lange, fuld-elektriske busser fra Hess vil være de første af deres art i verden, der er udstyret med ABB’s hurtigladerteknologi, som muliggør et højere antal passagerer, emissionsfri offentlig transport og støjreduktion. Busserne forventes at være i drift ved udgangen af 2018.- Denne revolutionerende teknologi kræver ingen køreledninger og giver stille offentlig transport uden emission. Det gør den til et anvendeligt alternativ til busser med fossile brændstoffer og udgør en model for fremtidig bytrafik, siger Claudio Facchin, der er direktør for ABB's Power Grids-afdeling.- Projektet er et eksempel på, hvordan vi engagerer os i at levere kundeværdi gennem teknologi og innovation, og det styrker vores position som det foretrukne valg, når det handler om at muliggøre et stærkere, mere intelligent og grønnere net i overensstemmelse med vores Next Level-strategi, siger Claudio Facchin.Hver af de nye el-busser kan transportere 151 passagerer og vil være udstyret med en energieffektiv fremdriftsteknologi, der består af kørestrøms- og hjælpekonvertere, permanente magnettraktionmotorer, tagmonterede batterienheder og energioverførselssystemer.