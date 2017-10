Folketingsudvalg fik besøg af transportorganisationer

Onsdag 25. oktober 2017 kl: 13:54

Af: Redaktionen ITD og Danske Busvognmænd er imod EU-Kommissionens forslag om at betragte chauffører som udstationerede, når de kører i andre lande.- Eksportchauffører er ikke udstationerede arbejdstagere, og international grænseoverskridende transport bør ikke anses som udstationering, siger Karen Roiy, der er public affairs chef i ITD.Ifølge ITD og Danske Busvognmænd vil EU-Kommissionens forslag være en meget stor administrativ byrde for såvel virksomheder som myndigheder - og det vil være nærmest umuligt for myndighederne at kontrollere og håndhæve sådanne regler.- Det budskab videregav ITD og Danske Busvognmænd til politikerne, siger hun.ITD og Danske Busvognmænd er positive over for en sektorspecifik model for udstationeringsdirektivet, som udelukkende finder anvendelse på al national transport/cabotage - det vil sige transport, hvor påstigning/læsning og afstigning/losning sker i samme land (samt - for vejgodstransporten - kombineret transport, hvor læsse- eller lossested på vejstrækningen er beliggende i samme land som lastehavn/indladningsbanegård eller lossehavn/udladningsbanegård).ITD og Danske Busvognmænd mener, at den danske transportsektor står stærkest med afsæt i fælles europæiske regler, fordi det vil skabe lige konkurrencevilkår for alle virksomheder i hele EU.- Vi har brug for fælles EU-regler for transporterhvervet, som ikke begrænser den grænseoverskridende transport i det indre marked, men som i stedet øger grundlaget for vækst i EU og stiller os stærkt i såvel den internationale og nationale konkurrence. Det kræver klare, entydige og håndterbare EU-regler, og det mener vi, at vores forslag til en sektorspecifik model for udstationering vil sikre, siger Karen Roiy.