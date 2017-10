Luftfragten ind og ud af Danmark er steget markant

Onsdag 25. oktober 2017 kl: 12:49

Globale partnerskaber giver adgang til pladsen



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ifølge en undersøgelse fra Seabury Consulting er mængden af luftfragt opgjort i ton over perioden januar til juli steget med 25,6 procent på eksport-siden og 12,9 procent på import-siden.Richo Bøtter fremhæver, at konkurrencen er hård i markedet, som er presset på kapaciteten og dermed pladsen på flyene. Derfor holder han og medarbejderne i DSV Air & Sea hele tiden øje med godsmængderne.- Med fast allokeret plads til 70 destinationer hver uge står vi i en god position i forhold til at servicere kunder, sige rhan.Richo Bøtter forventer, at den høje efterspørgsel efter plads på flyene vil forplante sig i stigende priser.- Vi følger naturligvis luftfragtsselskabernes ageren tæt og forventer ændringer i prissætningen på pladsen ind og ud af Danmark. Men det, der optager vores tid, er en konstant sikring af pladsen på flyene. Vores kunder søger tryghed i forhold til deres leverancer, og den tryghed kan og skal vi kunne levere som Danmarks største speditør inden for luftfragt, påpeger han.Ligesom i Danmark er den globale luftfragt præget af vækst og en større efterspørgsel på pladsen.Vice President i DSV Air & Sea i USA og med ansvar for Global Procurement, Mads Ravn, siger fra kontoret i New York, at vækstraterne på den globale luftfragt i øjeblikket udfordrer markedet på kapaciteten - specielt på de største ruter - eksempelvis mellem Kina og Europa.- I kraft af vores globale partnerskaber med luftfragtselskaber har vi dog en unik mulighed for at navigere i markedet og gå ind og sikre os plads til konkurrencedygtige priser, siger han.DSV har i dag et tæt globalt partnerskab med 25 udvalgte luftfragtselskaber og flytter årligt en tonnage på omkring 600.000 ton luftfragt.Hanne Månsson Heede, der er Gateway Manager i DSV’s danske luftfragt eksport, fremhæver, at DSV’s globale størrelse giver lokale fordele.- Når der som nu er så stort et tryk på de største luftfragtsdestinationer i verden, viser vores størrelse sig som en stor styrke for os i serviceringen af danske eksportkunder. Med netværket af partnerskaber har vi fast allokeret plads hver uge og dermed adgangen ind til vigtige handelsbyer som Shanghai, Chicago, Atlanta, Tokyo, Hong Kong og New York, siger hun.