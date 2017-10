To tog vil holde stille en time natten til søndag

Onsdag 25. oktober 2017 kl: 12:16

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De to stillestående tog, der får et ophold på cirka en time i Fredericia eller Aarhus, inden de fortsætter i normaltid, er InterCity-toget fra Aalborg i sommertid klokken 23.07 til København H. Efter et ophold på cirka en time i Fredericia fortsætter det i normaltid klokken 2.00. Mellem Nyborg og Ringsted er toget erstattet af Togbusser på grund af sporarbejde.Den anden vej er det InterCity-toget fra København H med afgang i sommertid klokken 22.46 til Aalborg, der får et ophold på cirka en time i Aarhus H. Det vil efterføgende afgå i normaltid klokken 2.21.DSB har opdateret Rejseplanen med ændringerne. I begge tog serverer DSB kaffe, te, kildevand og chokolade og et gratis download af kriminalromanen ’Morder-Anders og hans venner’ fra Politiken Books.Det er et bevidst valg, at DSB har tilrettelagt køreplanen for de to nattog på den måde, forklarer DSB’s informationschef DSB Tony Bispeskov.- Som tidligere år har vi valgt at lade to tog holde stille en time i forbindelse med overgangen fra sommer- til normaltid. Alternativet er, at vi kører samme tog i både sommer- og normaltid. Der er imidlertid ikke økonomi i at køre ekstra tog midt om natten. Det er heller ikke et alternativ at lade toget fortsætte kørslen i sommertid, fordi så skuffer vi kunderne, der venter længere fremme på strækningen, siger han.Banedanmark benytter den ekstra lange nat mellem lørdag og søndag til at udføre sporarbejder mellem Køge og Åmarken, i Ringsted, mellem Rødekro og Vojens. Det betyder, at flere tog kører til ændrede tider.Øresundstog mellem Helsingør og Malmö C via København H og Københavns Lufthavn kører i fuldt omfang hele natten.