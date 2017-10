PostNord-støtte udløser samrådsspørgsmål til to ministre

Onsdag 25. oktober 2017 kl: 12:09

Af: Redaktionen Det er den radikale postordfører, Andreas Steenberg, der har indkaldt de to ministre i samråd, fordi han er bekymret for, at den danske-svenske aftale om PostNord vil betyde, at koncernen vil bruge støtten til at udkonkurrere private aktører på området.









