Rumænere tappede dieselolie af parkerede lastbiler

Onsdag 25. oktober 2017 kl: 11:57

Af: Redaktionen Da dieseltyvene, der senere viste sig at være fra Rumænien, kørte mod københavn, fulgte vagten efter og underrettede også politiet. På en tankstation i Sydhavnen kunne politiet anholde to rumænske mænd på 19 og 28 år. Fie andre mænd slap væk.









I et krat på Stamholmen på Avedøre Holme fandt politiet efterfølgende ni dunke fyldt med ialt 200 liter dieselolie.









De to anholdte rumænere tilstod dieseltyverier under et grundlovsforhør fredag. De blev idømt en straksdom på 20 dages fængsel suppleret med en udvisning og et forbud mod at rejse ind i Danmark de næste seks år.









Politiet formoder, at den stjålne dieselolie skulle sælges videre.

















