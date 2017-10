Transportorganisationen ITD støtter EU-ministres aftale

Onsdag 25. oktober 2017 kl: 11:31

Af: Redaktionen EU’s beskæftigelsesministre har besluttet, at regler for udstationerede arbejdstagere også gælder for vejgodstransportsektoren, men at principperne herfor skal forhandles som en del af EU-Kommissionens Vejpakke. Som optakt til beskæftigelsesministrenes rådsmøde havde flere lande foreslået forskellige detaljerede løsningsmodeller for udstationering af eksportchauffører, men beskæftigelsesministrenes råd nåede frem til, at spørgsmålet om udstationeringsreglerne for transport skal forhandles som led i den vejpakke, som EU-Kommissionen fremlagde sidst i maj i år.- Det er glædeligt, at man ikke vedtager forhastede beslutninger med utilsigtede konsekvenser om udstationeringsdirektivets anvendelse i vejgodstransportsektoren, som nu bliver et væsentligt emne i forhandlingerne af vejpakken. Det er dog i de kommende vejpakkeforhandlinger fuldstændigt afgørende, at der skelnes mellem international og national transport - og at der sikres klare regler, der kan kontrolleres og håndhæves, siger politisk konsulent i ITD, Emma Hadrovic.





Nationale særregler, hvor man betragter al international transport som udstationering, har været kritiseret af flere medlemslande. Kritikken går på, at reglerne medfører unfair konkurrence og hverken kan kontrolleres eller håndhæves. Ministerrådets formandskab har efter rådsmødet givet udtryk for, at beskæftigelsesministrene ikke har ønsket at skabe unødige hindringer for den frie bevægelighed af tjenesteydelser, og at transportsektoren er af en så mobil natur, at det kræver en særskilt forhandling.





- Chauffører, som kører international transport, er ikke udstationerede arbejdstagere, og international transport bør ikke anses som udstationering. Transportmønstret ændrer sig hastigt, og international transport udføres naturligt på tværs af flere landegrænser på daglig basis. Derimod kan der, når der udføres national transport, argumenteres for, at den udenlandske virksomhed er i direkte konkurrence med de nationale virksomheder i værtslandet - og kan betragtes som udstationerede, siger Emma Hadrovic.















