VLAK-Regeringen lægger ændringer af postloven til side

Onsdag 25. oktober 2017 kl: 11:25

Af: Redaktionen Den varslede ændring af postloven, som fremgår af regeringens lovprogram for Folketingsåret 2017/2018, skulle have givet flere muligheder for at sikre befordringspligten i overensstemmelse med EU’s postdirektiv. Men efter at ejerne af PostNord, den danske og den svenske stat, i sidste uge indgik en fælles aftale, som betyder, at postkoncernen kan indføre en ny produktionsmodel i Danmark, mener transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen på nuværende tidspunkt, at der ikke længere er behov for at ændre postloven. Den nuværende aftale mellem Staten og PostNord Danmark om befordringspligten løber videre og gælder til og med 2019 - altså endnu to år og to måneder.- Med den nye aftale om PostNord bakker de to ejere op om selskabets mulighed for at gennemføre de ændringer af deres produktionsmodel, som er nødvendige for at leve op til det gældende postforlig og inden for rammerne af den nuværende postlov, siger Ole Birk Olesen.Han peger på, at postforligskredsen i god tid inden Statens aftale med Postnord Danmark udløber, skal drøfte rammerne for postservicen efter 2019.Den danske og svenske stat er også enige om at sætte gang i et arbejde, der skal analysere, hvordan de to lande fremadrettet håndterer omkostninger forbundet med varetagelsen af befordringspligten i de respektive lande.