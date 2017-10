Transportkoncern venter stigende priser på grund af kapacitetsmangel

Tirsdag 24. oktober 2017 kl: 11:27

Af: Jesper Christensen DSV forventer, at der på kort sigt ikke vil ske nogle forbedringer. Koncernen lover dog at gøre sit bedste for at sikre den størst mulige leverancesikkerhed.









På lidt længere sigt forventer DSV, at den nuværende situation med øget vækst og kapacitetsmangel vil stabilisere sig, men at manglen på kapacitet vil føre til stigende priser på transport.









